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【新股IPO】內地皮膚藥研發商科笛通過上市聆訊　富途、雲峰等基金持有

新股IPO 11:11 2023/05/25

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【新股IPO】內地皮膚藥研發商科笛通過上市聆訊　富途、雲峰等基金持有

內地皮膚學研發型生物製藥公司科笛集團周四（8日）首次遞表來港上市，高盛和中金為聯席保薦人。集團去年收益增4.6倍至1136.6萬元（人民幣，下同）；虧損擴大73%至3.2億元，歸因業務擴張帶來的研發成本及行政開支。

科笛上市前獲多個投資人支持，包括富途信託持有19%、雲峰基金持有14%、富達基金（香港）持有8%、攜程網創始人沈南鵬持有12%。

科笛集團已成功上市兩種產品，為治療脫髮噴霧及生髮精華。集團研發管線上共有9款產品及候選產品，當中5款正處於開發臨床階段及4款為臨床前階段的候選藥物，針對毛髮疾病、皮膚病、局部脂肪囤積管理及表皮麻醉等4個範疇。其中兩款處方藥預期明年第四季度啟動商業化，1款為2025年。

集團共有32名研發人員，於中、港及日本等地共有18項專利。

科笛預期集資額將用於其針對局部脂肪囤積的核心產品，CU-20401；脫髮治療產品CU-40102及痤瘡治療產品CU-10201的研發用途；候選產品持續研發；商業及生產能力、建造生產設施、管線擴張及一般營運用途。

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記者：宋佩恩

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