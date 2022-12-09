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【太空旅行】SpaceX明年首次繞月　日本億萬富豪公布成員名單　BIGBANG成員獲邀

科技 12:30 2022/12/09

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2018年就預訂了SpaceX首次繞月任務的前澤友作，宣布將跟隨他於2023年上太空的成員名單。（法新社）

太空旅行是很多人的夢想，這對日本億萬富豪前澤友作（Yusaku Maezawa）亦不例外。2018年就預訂了SpaceX首次繞月任務的前澤友作，日前宣布將跟隨他於2023年上太空的成員名單，當中包括歌手、DJ、演員及影片製作人等演藝界人士。

【衛星技術】SpaceX成立新部門Starshield　主打研發軍用衛星群

前澤友作在2021年3月發起「親愛的月球」項目，挑選6至8名成員與他一起參加SpaceX的繞月任務，而費用方面亦將全數由他支付。前澤友作曾表示，希望以演藝界人士為團隊成員。

【衛星通訊】SpaceX擴大衛星通訊業務　為私人飛機推Starlink Wifi服務

經過一年半的時間，透過多次面談和聚會，前澤友作終於選出8名成員，包括美國的DJ兼製作人Steve Aoki、美國YouTuber Tim Dodd、捷克藝術家Yemi AD、愛爾蘭攝影師Rhiannon Adam、英國攝影師Karim Iliya、美國電影製作人Brendan Hall、印度演員Dev Joshi，以及韓團BIGBANG成員崔勝鉉（T.O.P）。

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責任編輯：陳卓賢

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