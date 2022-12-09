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【互聯網數據】騰訊《王者榮耀》11月吸金逾15億元　蟬聯全球熱門移動遊戲收入冠軍

股市 11:34 2022/12/09

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【互聯網數據】騰訊《王者榮耀》11月吸金逾15億元　蟬聯全球熱門移動遊戲收入冠軍

市場研究機構Sensor Tower 商店情報數據顯示，11月騰訊《王者榮耀》在全球App Store 和Google Play 吸金超過2億美元（約15.5億港元），蟬聯全球手游暢銷榜冠軍，來自中國iOS市場的收入佔95.5%，海外市場收入佔比為4.5%。

至於米哈遊《原神》移動端以1.7億美元的收入位列榜單第2名，其中，49%的收入來自中國iOS市場，日本市場的收入佔17.9%。

另外，騰訊《PUBG Mobile》（合併《和平精英》收入）以近1.3億美元的收入位列榜單第3名。其中，65%的收入來自中國iOS市場，美國市場的收入佔8.2%。

榜單頭五位另外兩款遊戲為由韓國Shift Up 工作室研發、騰訊海外發行品牌Level Infinite 發行的二次元射擊手遊《GODDESS OF VICTORY： NIKKE》和King《Candy Crush Saga》。

【ET財智Talk】美股「新不如舊」將轉向？ 利達黃耀宗分析澳股及美股2023年選股策略！

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【互聯網數據】9月騰訊《王者榮耀》全球吸金近15億美元、按月跌14%　《PUBG Mobile》遭《原神》扒頭

編輯：姚卓然

騰訊控股（00700） 港股 手機Apps 騰訊 Google Play 電玩手遊

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