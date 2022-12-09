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Celine Dion含淚押後巡演 患罕見病唱歌行路都成問題

環球社會熱點 11:40 2022/12/09

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加拿大樂壇天后Celine Dion近年飽受疾病困擾，更一度瘦到皮包骨。她周四（8日）宣布患罕見疾病「僵硬人症候群」，忍痛押後原定明年初舉行的巡迴演唱會。據悉，Celine Dion受病情影響，連唱歌甚至行路也成問題。

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Celine Dion當年憑電影《鐵達尼號》（Titanic）主題曲《My Heart Will Go On》迎來事業第二次高峰，成為全球家喻戶曉的頂尖女歌手。

    點擊圖片放大
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Celine早前已因健康問題取消10多場北美巡演，而今次原定於明年2月展開巡演，也令不少歌迷非常期待。

不過她周四在Instagram上載短片，透露自己患上罕見神經系統疾病「僵硬人症候群」，大約每百萬人才會有一人患上此病。

Celine坦言病情導致她的身體痙攣，甚至嚴重影響其日常生活，包括有時導致她連行路也感困難，也無法再如以往一樣用聲帶唱歌。

她强調最喜歡唱歌，唱歌也是她畢生事業。她非常想念歌迷，也希望能在舞台上為歌迷表演，但以現時的身體狀況無法全力以赴演出。

她因病決定押後明年初的巡演，並向歌迷保證有優秀的醫生團隊協助她治療，而子女也一直支持和幫助她對抗頑疾，最後也感謝歌迷一路支持她。

梅根致敬戴妃 戴寶石戒伴夫齊領人權獎 【下一頁】

「僵硬人症候群」會導致患者軀幹及四肢肌肉僵硬波動，他們對噪音、觸摸和情緒困擾等刺激的敏感性增強，引發肌肉痙攣。

患者或會無法行走或移動，並因缺乏正常防禦反應，在經常跌倒時可能嚴重受傷。他們也可能會因街上噪音太多，為免引發痙攣跌倒而害怕離家。

「僵硬人症候群」屬於不治之症，患者僅可透過服用抗焦慮藥物和肌肉鬆弛劑來減緩病情。

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責任編輯：鄭錦玲

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