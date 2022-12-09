【抖音化】Amazon推睇片購物功能　未來數月拓至全美

▲ 美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）也正在其應用程式Amazon Shopping App中，推出類似TikTok的功能「Inspire」，讓用戶觀看全屏幕模式照片及影片，並且直接推銷產品。

近日各大社交平台如Instagram（IG）、Twitter發展全屏幕模式影片功能時，都被指「抖音化」，形式酷似抖音以及其海外版TikTok。據外媒《TechChurch》報道，美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）也正在其應用程式Amazon Shopping App中，推出類似TikTok的功能「Inspire」，讓用戶觀看全屏幕模式照片及影片，並且直接推銷產品，幫助帶動Amazon網購生意。

是次新功能「Inspire」與以往功能的最大分別在於加入了社交功能，能夠看到其他用戶、KOL和品牌展示的產品。據Amazon購物總監Oliver Messenger表示，Inspire將可擴展到共享內容、顯示趨勢內容等功能。

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Amazon日前已率為部分美國用戶推出該功能，計劃在未來數月內於全美推出。用戶在首次使用Inspire時， 系統將會提示他們從20多種興趣中進行選擇，包括化妝、護膚、寵物、遊戲、植物、遠足、室內設計、旅行等， 按用戶興趣推薦合適內容， 以提升個人化購物體驗。

Inspire將以燈泡形圖標出現在Amazon Shopping App底部，當用戶點擊圖標，便會向其展示一系列圖片及影片資訊，用戶可以點擊「喜歡」、查看商品描述，並添加到購物車及購買產品。

責任編輯：張寶燕

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