【世界盃2022】再有外來工死亡 世盃總裁稱：「生命過程一部分」

卡塔爾大灑金錢舉辦世界盃,但因外來工人待遇一事飽受外界爭議。當地主辦世界盃機構的行政總統哈提爾近日被問及,再有外來工死亡事件時,稱「死亡是生命自然過程一部分」,言論再次受到非議。

一名菲律賓工人據報在周三(7日),於沙地阿拉伯國家隊訓練基地工作時死亡。哈提爾(Nasser al-Khater)周四(8日)被記者問及此事時稱,時值世界盃舉行中途,質疑為何記者第一個問題是有外來工人死亡。

哈提爾更稱,

「死亡是生命必然存在的一部分,不論是在工作或睡眠時亦會面對。」(death is a natural part of life – whether it’s at work, whether it’s in your sleep)