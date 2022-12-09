【世界盃2022】再有外來工死亡 世盃總裁稱：「生命過程一部分」

卡塔爾大灑金錢舉辦世界盃，但因外來工人待遇一事飽受外界爭議。當地主辦世界盃機構的行政總統哈提爾近日被問及，再有外來工死亡事件時，稱「死亡是生命自然過程一部分」，言論再次受到非議。

【世界盃2022】西班牙加維做駙馬？傳歐洲最美公主垂青 【下一頁】

一名菲律賓工人據報在周三（7日），於沙地阿拉伯國家隊訓練基地工作時死亡。哈提爾（Nasser al-Khater）周四（8日）被記者問及此事時稱，時值世界盃舉行中途，質疑為何記者第一個問題是有外來工人死亡。

哈提爾更稱，

「死亡是生命必然存在的一部分，不論是在工作或睡眠時亦會面對。」（death is a natural part of life – whether it’s at work, whether it’s in your sleep）

哈提爾表明，外來工人喪生事件是卡塔爾舉行世界盃期間的大事，但外間關於外來工人死亡的消息及傳聞均屬完全錯誤。哈提爾更指，對記者誇大錯誤消息感到失望。

【世界盃2022】貓貓亂入記招即被掟走 巴西前鋒嚇呆 【下一頁】

國際非政府組織人權觀察（Human Rights Watch）則批評哈提爾言論，指卡塔爾官員無視外來工人死亡，亦忽略眾多喪命事件原本是可以避免的事實。

卡塔爾世界盃委員會亦發出聲明，指不會就菲律賓工人死亡事件展開調查，因對方為外判人員，非直接為委員會工作，調查將交由政府處理。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培