前員工控告Twitter歧視 馬斯克被指針對女性裁員

全球首富馬斯克入主社交平台Twitter後大規模裁員，有前Twitter員工發起集體訴訟，入稟法院稱被裁的男女員工比例有明顯差距，指控Twitter及老闆馬斯克刻意針對女性員工大規模裁員。

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馬斯克（Elon Musk）以440億美元（約3,432億港元）收購Twitter後，裁走半數、即約3,700名員工。

部分被裁員工周三（7日）於三藩市聯邦法院提訴，指控Twitter違反聯邦和加州政府禁止工作場所性別歧視的法律。

訴訟提到Twitter解僱的女員工比例高達57%，但男員工僅為47%。至於工程職位差距更大，有63%女員工被解僱，男性則為48%。

原告代表律師利斯賴爾登（Shannon Liss-Riordan）聲稱馬斯克收購Twitter後，無論女員工的才能及對公司的貢獻有多大，都成為針對目標，也遭受裁員的嚴重打擊。

其中一名原告圖爾卡（Wren Turkal）透露她以往在其他公司工作時，公司也曾經歷收購，但從未見過女性被針對裁員的情況。她强調自己要撫養一名孩子，也憂慮其餘被裁的同事經濟困難或因失去工作簽證而陷入困境。

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利斯賴爾登也代表其餘Twitter現役及前員工處理另外3宗案件，包括就Twitter未按法律要求提前通知就解僱員工、未有支付承諾的遣散費、拒讓員工在家工作等情況索償。

更有最少3名員工分別向美國國家勞工關係委員會投訴，聲稱他們因提倡改善工作條件而遭到Twitter報復。

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責任編輯：鄭錦玲