【虛擬銀行】平安壹賬通銀行：外判審計顧問涉未經授權獲取客戶資料　事件交警方調查（第二版）

▲ 【虛擬銀行】平安壹賬通銀行：外判審計顧問涉未經授權下獲取部分客戶資料 事件交警方調查

虛擬銀行平安壹賬通銀行（PAOB）表示，外聘審計公司的一名顧問在該行進行審計工作時，涉嫌未經授權下獲取部分客戶資料，該行已立即要求有關審計公司解釋，並將事件交由警方調查，亦向金管局及私隱專員公署作出報告。

金管局發言人指，金管局知悉事件，並留意到銀行正採取措施 ，確保客戶利益受到保障。金管局將繼續與銀行保持溝通，密切注視事態發展。金管局不評論個別個案。

PAOB指，在該行網絡安全團隊的內部監測系統偵測中，發現上述外聘審計顧問涉嫌的行為，目前該行未有發現受影響客戶的帳戶出現異常情況。根據該外聘審計公司現時提供的資料，未發現有客戶個人資料被洩露予除前述外判審計顧問之外的第三方。

該行表示，非常重視客戶資料私隱保障，已即時提升客戶帳戶的保安措施。銀行已個別通知及提醒客戶，採取步驟更好保障帳戶，並提供服務熱線，為擔心受影響的客戶提供協助。事件正在調查階段，為免影響相關工作，該行未能進一步披露細節，若收到警方調查後進一步消息，將即時通知受影響客戶。

私隱專員公署回覆指，今早收到PAOB就有關事件的資料外洩事故通報，公署會就事件展開循規審查。

（第二版加入金管局回應）

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編輯：胡學能