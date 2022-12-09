【八達通回贈】實體八達通轉入iPhone或Apple Watch　免費領取兩張卡面、高達200元回贈

▲ 示，由即日起至明年1月7日，只要將實體八達通卡轉移入iPhone或Apple Watch，同時在官網按步驟登記，可享高達200元回贈及免費自選兩張卡面。

電子錢包愈趨普及，各大支付工具公司也投放更多資源推動創新，吸引客群。本港的電子支付「始祖」八達通早前亦宣布，已將電子八達通加入iPhone及Apple Watch的客戶，可透過八達通App，免費換領一張圖案卡面如Hello Kitty、鋼鍊及大口仔等。八達通日前更表示，由即日起至明年1月7日，只要將實體八達通卡轉移入iPhone或Apple Watch，同時在官網按步驟登記，可享高達200元回贈及免費自選兩張卡面。

據官網解說，用戶在入卡日起計的30日內，以該八達通消費交易，即可獲10%回贈，最高可獲200元八達通增值額。此外，有關客戶亦可於指定時間內，到八達通卡面商店免費領取兩張卡面，除了上述的Sanrio角色，還有日本藝術家人像與香港插畫家的本土貓情等可選擇。

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責任編輯：張寶燕

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