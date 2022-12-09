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【Chrome更新】Google Chrome推兩項新功能　助節省內存及電池電量

科技 10:50 2022/12/09

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當用戶使用筆電、且電池電量剩餘20%時，Chrome就會進入節能模式。（Google）

快速和順暢的上網體驗，是對網絡瀏覽器的基本要求，而作為Google Chrome全球最多人使用的瀏覽器，對節能亦相當重視。Google宣布將為Chrome推出兩項新功能，可協助節省電腦的內存及電池電量。

【Google Search】電腦版Google Search引入連續滾動功能　自動顯示6頁內容

在Chrome 108版瀏覽器中，Google將加入「內存節省」（Memory Saver）和「節能（Energy Saver）模式，可分別提高Chrome的性能和延長電池續航力，並會於未來數周內為全球Windows、macOS和ChromeOS用戶更新。

筆電電量剩餘20%   進入節能模式

當用戶使用筆電、且電池電量剩餘20%時，Chrome就會進入節能模式，透過限制背景活動及網站出現的動畫和影片視覺效果，來延長電池的續航力。

【年度熱搜】Google香港2022年度搜尋榜出爐　疫苗預約、強檢、iPhone 14登熱搜關鍵字Top 3

而內存節省模式，則是為經常會同時打開數個分頁的用戶而設。當內存節省模式開啟時，它將優先考慮用戶實際使用中的分頁，然後從目前閒置的分頁中釋放內存，從而增加上網的流暢度，而閒置中的分頁將會在需要瀏覽時重新載入。

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責任編輯：陳卓賢

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