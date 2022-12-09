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【新股IPO】陽光保險首掛全日無升跌、成交額3.34億元　海通資管疑循國際配售掃入4.6億元大貨

新股IPO 17:34 2022/12/09

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【新股IPO】陽光保險首掛

陽光保險 （06963） 周五（9日）正式上市，股份平開5.83元，其後一直走低，最多跌5.5%，低見5.51元，半日跌3.6%，收報5.62元，最終全日無升跌，成交額3.34億元。

值得留意是，陽光保險並無引入基石股東，但聯交所披露，海通資管旗下定向投資計劃周五場外買入7832.65萬股，持股佔比由0%一躍至6.8%，每股作價5.83元，涉資4.57億元，估計海通資管是透過國際發售認購股份。

陽光保險以每股5.83元下限定價，集資淨額64.2億元，一手中籤率100%，人人有份，不過，香港公開發售部分認購不足。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

【ET財智Talk】美股「新不如舊」將轉向？ 利達黃耀宗分析澳股及美股2023年選股策略！

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編輯：姚卓然

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港股 陽光保險（06963） 保險公司 集資 IPO

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