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【烏克蘭戰爭】美國料增21.4億軍援 助烏加強防空

環球政治 10:37 2022/12/09

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俄羅斯早前接連利用導彈及無人機襲擊烏克蘭能源設施，使當地陷入能源危機。美國近日據報向烏克蘭增加2.75億美元軍事援助，提供打擊無人機及加強防空的裝備，但詳細軍援內容仍未確定。

【烏克蘭戰爭】普京稱俄不會主動用核武 戰爭料仍漫長 【下一頁】

路透社周四（8日）引述文件報稱，美國準備向烏克蘭提供2.75億美元（約21.4億港元）軍事援助，估計華府最快周五（9日）宣布消息。據悉，國防部將提供俗稱「海馬士」（HIMARS）的高機動性多管火箭炮系統在內等多種武器裝備。

雖然未有確切裝備名單，但路透社指美國提供的新援助將有助烏克蘭防止俄羅斯的無人機襲擊，以及增加防空能力。美國國家安全委員會發言人拒絕回應援助消息，相信內容直至獲總統拜登（Joe Biden）簽署前仍可能有改動。

據悉，2.75億美元的軍援將運用總統資金動用權力（Presidential Drawdown Authority）提供，使華府可繞過國會審批，更快速完成軍援程序。

澤連斯基與烏克蘭精神 當選《時代》雜誌年度風雲人物 【下一頁】

俄軍早前起接連多次對烏克蘭發動無人機或導彈襲擊，主要針對當地的能源設備，削弱烏國度過寒冬的能源供應，希望打擊烏克蘭政府。一名美國國防部高層聲稱，認為俄軍多次空襲烏克蘭為消耗烏軍的防空裝備，有意取得領空優勢。

自俄烏戰爭爆發後，美國已向烏克蘭提供價值約191億美元（約1,487億港元）軍事援助。美國國會周四亦投票通過，確保明年會向烏克蘭供應額外8億美元（約62.3億港元）軍事援助。

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責任編輯：吳漢培

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