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【港元定期存款】滙豐上調3個月港元定存息至4.6厘　6個月存息都有加

Hot Talk 10:39 2022/12/09

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美國聯儲局下周加息，HSBC滙豐 （00005） 先加港元存期存款息率。滙豐公布，上調3個月及6個月港元新資金定期存款優惠年利率，分別加至4.6厘及4.3厘。

滙豐表示，考慮到利率及市場環境變化，即日起上調3個月港元新資金定期存款年利率70個點子至高達4.6厘，6個月的定存息率亦調升20點子至4.3厘。該行會密切留意市況適時調整息率。
 
另外，滙豐指，由即日起至12月31日，滙豐個人客戶凡於滙豐流動或網上理財以合資格新資金開立3個月定期存款（包括港元、美元、人民幣及其他適用外幣），除可享達4.6厘的優惠年利率外，該行亦會為客戶種一棵樹，以支持環保慈善機構 One Tree Planted的2023年度印尼再造林計劃，與客戶繼續實踐ESG理念，共建可持續發展綠色未來。

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記者：胡學能

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定期存款 經濟 港元 滙豐控股（00005） 加息
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