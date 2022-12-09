【港元定存】HSBC滙豐豪加3個月定存息0.7厘至4.6厘、起存額1萬元　息率更勝6個月期

美國聯儲局下周加息，HSBC滙豐 （00005） 先加港元存期存款息率。滙豐公布，考慮到利率及市場環境變化，即日起上調3個月港元新資金定期存款優惠年利率70個點子至高達4.6厘，6個月的定存息率亦調升20點子至4.3厘。

3個月存款期方面，最低存款金額1萬元，滙豐尚玉、滙豐卓越理財客戶定存年利率升至4.6厘，滙豐One客戶及其他客戶定存年利率升至4.4厘。

6個月存款期方面，最低存款金額1萬元，滙豐尚玉、滙豐卓越理財客戶定存年利率升至4.3厘，滙豐One客戶及其他客戶定存年利率升至4.1厘。

滙豐表示，該行會密切留意市況適時調整息率。



另外，滙豐指，由即日起至12月31日，滙豐個人客戶凡於滙豐流動或網上理財以合資格新資金開立3個月定期存款（包括港元、美元、人民幣及其他適用外幣），除可享達4.6厘的優惠年利率外，該行亦會為客戶種一棵樹，以支持環保慈善機構 One Tree Planted的2023年度印尼再造林計劃，與客戶繼續實踐ESG理念，共建可持續發展綠色未來。

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記者：胡學能