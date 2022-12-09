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【港元定存】滙豐上調3個月及6個月港元新資金定存優惠年利率至4.6%及4.3%　升幅分別70及20點子

Hot Talk 10:39 2022/12/09

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HSBC滙豐 （00005） 今（9日）上調3個月及6個月港元新資金定期存款優惠年利率至4.6%及4.3%。

滙豐表示，考慮到利率及市場環境變化，由即日起上調 3 個月港元新資金定期存款優惠年利率 70 個點子至高達 4.6%，6個月的定存優惠息率亦調升 20 點子至 4.3%。該行會密切留意市況適時調整息率。
 
另外，滙豐指，由即日起至12月31日，滙豐個人客戶凡於滙豐流動或網上理財以合資格新資金開立3個月定期存款（包括港元、美元、人民幣及其他適用外幣），除可享達 4.6% 的優惠年利率外，該行亦會為客戶種一棵樹，以支持環保慈善機構 One Tree Planted 的2023年度印尼再造林計劃，與客戶繼續實踐ESG理念，共建可持續發展綠色未來。

【ET財智Talk】美股「新不如舊」將轉向？ 利達黃耀宗分析澳股及美股2023年選股策略！

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記者：胡學能

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