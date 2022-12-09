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【香港樓市】新世界仍升3%　許正宇：樓市辣招目前仍有存在價值

Hot Talk 10:20 2022/12/09

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【香港樓市】新世界仍升3%　許正宇：樓市辣招目前仍有存在價值

財經事務及庫務局局長許正宇接受本地電台專訪時認為，樓市辣招目前仍有存在價值，但表明政府將視乎市況、成交和不同因素，再決定下一步工作。

本地地產股仍錄得升幅，新世界 （00017） 升3.6%，新地 （00016） 升2%，長實 （01113） 升1.9%，恒地 （00012） 升0.6%。

許正宇表示，加息一定對樓市需求造成影響，但經濟、就業和市民收入等因素同時影響樓市。由於市場動態運作，政府難以針對每項因素評分衡量決策，撤辣與否需要考慮一籃子因素。

他指，樓市辣招原意是希望在供應有限情況下，讓香港市民優先置業，認為辣招目前仍有存在價值。政府將視乎市況、成交和不同因素，再決定下一步工作。

樓價近月跌勢頗急，香港今年首10個月樓價累計跌幅進一步擴大至10.5%。就高成數按揭會否為市場帶來風險問題，許正宇表示，香港銀行有針對樓價變動，為置業人士進行壓力測試，強調本港按揭資產質素仍然穩健。

許正宇又強調，政府從未忘記本地人才，每年5萬多名大學畢業生是香港的資產，需要好好培育。政府亦將著力帶動經濟持續活動，令離開香港的人才考慮回港。

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編輯：姚卓然

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