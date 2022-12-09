【內房危機】融創公布91億美元境外債務初步重組框架　擬將最多40億美元股東借款轉換為普通股或股權掛鉤工具　股份續停牌

▲ 【內房危機】融創：年底前到期境外債約37億美元 股份續停牌

融創中國 （01918） 公布有關債務重組及業務發展更新資料，當中集團向債權人小組提呈初步重組框架的主要內容，包括集團擬將現有債務中的30億至40億美元及若干股東借款轉換為普通股或股權掛鉤工具。不過，集團仍在與債權人小組溝通上述境外重組方案，且尚未就境外重組的條款訂立正式協議。

融創自4月起停牌，現將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

融創表示，一直積極與其法律顧問盛德律師事務所及財務顧問華利安諾基（中國）有 限公司評估當前的財務和經營狀況，以期制定尊重所有利益相關方權利的解決方案。

集團一直在與其發行的本金總額約為91億美元的優先票據及其他境外債務的若干持有人及其顧問進行溝通與建設性接洽，以推動經各方同意的集團境外債務重組方案的制定。該等現有債務持有人已成立的境外債權人小組共同持有或控制超過30%的現有債務本金總額。

同時，融創已向債權人小組提呈初步重組框架，主要內容包括：

降槓桿計劃，集團擬將現有債務中的30億至40億美元及若干股東借款轉換為普通股或股權掛鉤工具；

將剩餘現有債務兌換為新的以美元計價公開票據，期限為自重組生效之日起2至8年。為了向集團提供適當的時間以恢復運營及流動性， 預計新票據於重組後前兩年的部分利息可以只計提不支付，之後相關利息再以現金支付；

若干資產的處置所得款項淨額（如有）將作為償還新票據的額外資金來源； 及

向支持重組方案的債權人提供同意費。

集團仍在與債權人小組溝通上述境外重組方案，且尚未就境外重組的條款訂立正式協議。

年底前到期境外債約37億美元

集團於2022年6月30日的有息負債金額與2021年底相比無重大變動，其中境外有息負債本金額約為110億美元（未經審核）。在該等境外債務中，約37億美元（約佔境外債務總額的34%）的原始到期日為2022年底前。

至於物業開發板塊預測現金情況，集團指，由於當前的市場情況，集團物業開發板塊的資金流動性受到限制。截至今年6月30日，集團物業開發板塊包含其合營及聯營公司的現金餘額合計約為1,200億元人民幣，其中併表的現金餘額約為410億元 人民幣。該等現金大部分存放於項目層面的監管賬戶。

7年料產3200億人幣現金流 其中兩成用於償還境外債

融創表示，於未來七年左右， 集團連同其合營及聯營公司的開發項目預期產生現金流總額約為3,200億元人民幣（該金額為償付項目層面債務後的現金流，且未考慮酒店、商業、樂園等持有物業變現的資金流入，截至2021年12月31日，該等資產的賬面價值約為人民幣1,300億元），此乃基於合理商業假設得出且可能視乎市場情況而變化。

集團在上述預測現金流總額中約20%預期可用於集團境外實體償債，又於未來七年或更長時間內，集團將視市場情況及資產運營情況可能考慮逐步出售部分資產， 預計將使集團的整體流動性增加約600億元人民幣。

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編輯：姚卓然