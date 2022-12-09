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專題:退休理財

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【港股市況】ATM個別走　中、港地產股造好　恒生指數升逾200點後曾轉跌（不斷更新）

股市 11:31 2022/12/09

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港股市況不斷更新

港股昨日反彈逾600點後，大市今早靠穩續輕微高開。ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 升逾1%，騰訊 （00700） 升0.4%，美團 （03690） 偏軟跌0.5%，雅生活服務 （03319） 跌逾3%，恒指高開34點，開報19484點，科指升0.2%，報4279點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【11：31】上證半日升近0.1%，深證升0.4%，創業板指跌近0.1%。

【11：18】阿里巴巴 （09988） 升逾2%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%。

【11：07】大市升幅再擴大至近200點，報19637點升187點，科指轉升0.6%，報4294點。＿

【11：03】華昱高速 （01823） 公布建議以約5.56億元人民幣出售湖南高速60%股權，料淨收益約3.37億元。股價今早復牌升6成，高見2.49元。　

【10：46】內房股升幅擴大，中海外 （00688） 升6%，潤地 （01109） 、碧桂園 （02007） 升逾7%，雅居樂 （03383） 升逾9%，龍湖 （00960） 升逾6%。

【10：39】【港元定存】滙豐上調3個月及6個月港元新資金定存優惠年利率至4.6%及4.3%　升幅分別70及20點子

【10：39】大市再度回升，最新升約80點，報19529點，科指跌0.4%，報4243點。

【10：39】【新股IPO】陽光保險首掛跌4%　一手帳面蝕125元

【10：24】重磅傳統藍籌方面個別發展，滙豐 （00005） 跌0.4%，中移動 （00941） 跌逾1%，友邦 （01299） 升1%，港交所 （00388） 升0.9%。

【10：21】【香港樓市】新世界仍升3%　許正宇：樓市辣招目前仍有存在價值

【10：19】汽車股個別發展，吉利 （00175） 升逾1%，比亞迪 （01211） 升0.9%，廣汽 （02238） 近2%，長汽 （02333） 跌逾4%。

【汽車股】廣汽11月新能源銷量增九成　整體銷量跌15%

【長汽2333】長汽跌逾半成　11月銷量按年跌近3成　年初以來銷量按年跌逾1成

【10：13】大市轉跌40點，報19409點，科指跌1%，報4226點。

【10：07】美團 （03690） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌0.5%，阿里巴巴 （09988） 升幅收窄至0.3%，大市升不足10點，科指跌0.6%。

【10：02】本港地產股向上，恒地 （00012） 升逾1%，新地 （00016） 升逾2%破頂高見100.8元，新世界 （00017） 升半成，信置 （00083） 、長實 （01113） 升逾2%。

【10：00】銀娛 （00027） 回吐近2%，金沙 （01928） 跌逾1%。另外，永利 （01128） 破頂後轉跌半成，美高梅 （02282） 破頂後跌逾3%，澳博 （00880） 跌逾3%，新濠 （00200） 跌逾4%。

【09：51】大市升勢回順，最新升約114點，報19564點，早市曾高見19726點，科指轉跌0.2%，報4263點。

【09：46】網上醫療股見回吐，阿里健康 （00241） 破頂高見10.14元後轉跌4%，京東健康 （06618） 破頂高見90.75元跌逾2%，平安好醫生 （01833） 跌逾4%。

【09：42】內房股造好，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、碧桂園 （02007） 升5%，雅居樂 （03383） 升6%，龍湖 （00960） 升4%。

【内房危機】彭博：中央經濟會議或釋放淡化「房住不炒」信號　法外貿：若屬實為低成本高回報的支持內房措施

【09：39】昨尾市下挫的雙財莊 （02321） 未止跌，股價再跌22%，破底低見0.5元，成交1193萬元。

【09：39】美圖公司 （01357） 股價升15%，破頂高見1.77元。

【09：36】中國中藥 （00570） 跌一成，低見3.86元。

【09：33】大市開市後升幅擴大至近250點，報19700點。科指升1.8%，報4347點。

【09：30】中國11月CPI按年升1.6%，符預期，前值2.1%。PPI按年跌1.3%，低於預期的跌1.4%，前值為跌1.3%。

【09：27】陽光保險 （06963） 首掛開報5.83元，與招股價一樣持平。

【09：26】國美零售 （00493） 高開近7%，國美公布獲創始人兼控股股東黃光裕貸款1.5億元。

【國美493】創始人黃光裕向國美提供1.5億元免息貸款　國美近日傳欠薪

【09：24】九毛九 （09922） 行政總裁兼控股股東管毅宏折讓近一成減持4800萬股，九毛九跌近3%。

【九毛九9922】九毛九控股股東管毅宏減持4800萬股　套現近9億元

【09：22】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 升逾1%，騰訊 （00700） 升0.4%，美團 （03690） 偏軟跌0.5%，雅生活服務 （03319） 跌逾3%，恒指高開34點，開報19484點，科指升0.2%，報4279點。

【09：13】期指開報19590點，升91點。

【08：47】【內房危機】融創：年底前到期境外債約37億美元　股份續停牌

【08：39】華昱高速 （01823） 今早復牌。

【08：24】恒指黑期升約132點，報19552點，道指期貨跌17點，報33786點。

【08：23】內地民營保險陽光保險 （06963） 今日掛牌，昨暗盤交易下跌，每手賬面最多蝕15元。

【新股IPO】陽光保險6963暗盤齊跌　一手帳面最多蝕15元

【新股IPO】陽光保險6963下限定價、認購不足　一手中籤率100%（附分配結果連結）

【08：12】【業績｜內房】融創2021年全年核心淨虧損約253億人幣　不派息

【08：03】今日共有3隻新股公布招股結果，包括內地5G物聯網解決方案提供商濠暻科技 （02440） 、花椒直播母企、內地直播娛樂服務商花房集團 （03611） ，以及中國眼科醫療器械供應商高視醫療 （02407）

【新股IPO】內地物聯網濠暻科技2440超購近96倍　下限定價一手中籤率10%（附分配結果連結）

【新股IPO】花椒直播母企花房集團3611下限2.8元定價　超購32倍一手中籤率20%（附分配結果連結）

【新股IPO】高視醫療2407超額認購0.5倍　一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：50】【內房危機】雅居樂折讓約8%售雅生活4860萬股　套現約4.9億元

【07：45】港股ADR收報19505點，升54點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報47.07元，較港收市價高0.02元或0.04%。騰訊 （00700） ADR折合報318.26元，較港收市價高0.86元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報91.64元，較港收市價高2.24元或2.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美上周首領失業救濟金人數達23萬，符合市場預期，連續申領人數則達到167.1萬，高過預期161.8萬，兩項數字均反映勞動力市場未有過熱情況，有助紓緩通脹壓力，帶動美股向好，道指升183點，報33781點；標指升29點，報3963點；納指升123點或1.13%，報11082點。

即睇美股收市︰

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    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升97點　阿里美股越91港元關（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】招金礦業、比亞迪股份、中國平安

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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