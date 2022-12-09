【港股市況】阿里巴巴ADR較港高2%　恒指黑期升約132點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股昨日反彈逾600點後，大市今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開約54點，恒指料開報19505點。滙豐 （00005） ADR折合報47.07元，較港收市價高0.02元或0.04%。騰訊 （00700） ADR折合報318.26元，較港收市價高0.86元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報91.64元，較港收市價高2.24元或2.5%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：24】恒指黑期升約132點，報19552點，道指期貨跌17點，報33786點。

【08：23】內地民營保險陽光保險 （06963） 今日掛牌，昨暗盤交易下跌，每手賬面最多蝕15元。

【新股IPO】陽光保險6963暗盤齊跌 一手帳面最多蝕15元

【新股IPO】陽光保險6963下限定價、認購不足 一手中籤率100%（附分配結果連結）

【08：12】【業績｜內房】融創2021年全年核心淨虧損約253億人幣 不派息

【08：03】今日共有3隻新股公布招股結果，包括內地5G物聯網解決方案提供商濠暻科技 （02440） 、花椒直播母企、內地直播娛樂服務商花房集團 （03611） ，以及中國眼科醫療器械供應商高視醫療 （02407） 。

【新股IPO】內地物聯網濠暻科技2440超購近96倍 下限定價一手中籤率10%（附分配結果連結）

【新股IPO】花椒直播母企花房集團3611下限2.8元定價 超購32倍一手中籤率20%（附分配結果連結）

【新股IPO】高視醫療2407超額認購0.5倍 一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：50】【內房危機】雅居樂折讓約8%售雅生活4860萬股 套現約4.9億元

【07：45】港股ADR收報19505點，升54點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報47.07元，較港收市價高0.02元或0.04%。騰訊 （00700） ADR折合報318.26元，較港收市價高0.86元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報91.64元，較港收市價高2.24元或2.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美上周首領失業救濟金人數達23萬，符合市場預期，連續申領人數則達到167.1萬，高過預期161.8萬，兩項數字均反映勞動力市場未有過熱情況，有助紓緩通脹壓力，帶動美股向好，道指升183點，報33781點；標指升29點，報3963點；納指升123點或1.13%，報11082點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】招金礦業、比亞迪股份、中國平安

責任編輯︰梁浩碩