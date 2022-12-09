▲ 【業績｜內房】融創2021年全年核心淨虧損約253億人幣 不派息

自4月起停牌的融創 （01918） 終於公布2021年全年業績，去年收入約為1,983.9億元（人民幣‧下同），按年下降約14%，並由盈轉虧蝕約382.6億元，按年下降約207.4%，核心淨虧損約為253億元，按年下降約183.6%，與月初的盈利警告補充公告大致相近，不派息。

集團指，剔除減值影響後的核心經營利潤約為125.7億元。去年毛虧約為17.9億元，較去年下降約103.7%。

期內，集團現金餘額約為692億元， 集團連同其合營公司及聯營公司的現金餘額約為1,608億元。集團指，該等現金絕大部分存放於項目層面的監管賬戶，為項目後續的正常運營、保交 付工作提供了較好的保障。

去年集團合同銷售金額約為5,973.6億元，按年增長約3.8%，權益銷售金額約為3,615.7億元，權益土地儲備約1.60億平方米，權益土地儲備貨值預計約為1.77萬億元。

展望未來，集團指，正在持續解決流動性壓力下的債務問題，已委任華利安諾基（中國） 有限公司作為境外債務的財務顧問，及已委任中國國際金融及中信建投作為境內公開市場債務的財務顧問，分別協助集團制定切實可行的境外債務整體重組方案和境內公開市場債券重組方案。

集團將與債權人保持積極溝通，努力儘快與相關債權人就境內外債務重組方案達成一致意見。

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編輯：姚卓然