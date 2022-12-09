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【內房危機】雅生活挫3%　雅居樂折讓約8%售雅生活4860萬股　套現約4.9億元

股市 09:26 2022/12/09

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【內房危機】雅居樂折讓約8%售雅生活4860萬股　套現約4.9億元

雅居樂 （03383） 透過其間接全資附屬公司中山雅生活企業管理服務，以每股10.18元出售4,860萬股雅生活 （03319） H股，較雅生活昨（8日）收市價11.06折讓約7.96%，套現約4.9億元，為近四個月後再度減持套現。

雅生活今（9日）開市挫3.4%，報10.68元。

雅居樂指，是次銷售股份包括4,860萬股雅生活H股，佔雅生活已發行股本約3.42%。交易完成後，雅居樂在雅生活的持股由50.86%降至約47.44%。

雅居樂指，出售事項募集的全部資金將用於加強集團的資產負債表及財務流動資金，推動集團的持續健康發展，增強集團的短期償債能力。完成後，集團的財務狀況將進一步改善，為集團未來的發展提供更堅實的基礎，而集團的健康發展也將支持雅生活項目管線向前發展，有助於提升雅生活的長期競爭優勢。

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編輯：姚卓然

 

物業管理股 雅生活服務（03319） 雅居樂集團（03383） 港股 內地物業 H股

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