【新股IPO】陽光保險6963明日掛牌暗盤跌1仙 收市報5.82元

陽光保險集團（新上市編號：06963）將於明日（9日）掛牌，根據輝立交易平台顯示，其暗盤高開0.9%報5.88元，低見5.67元，暗盤收市報5.82元，較招股價5.83元跌0.17%；成交48.1萬股，涉資278萬元。

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陽光保險是次來港上市共發售逾11.5億股，其中10%公開發售部份獲不足額認購，未獲認購股份已重新分配至國際配售部分，令其比重增至約98.74%；同時以招股價下限5.83元定價，其招股價範圍介乎5.83元至6.45元。中金、華泰國際、瑞銀集團及建銀國際為其聯席保薦人。

集資所得，將全部用作強化資本基礎，以支持業務發展。

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記者：張以正