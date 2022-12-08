【經濟衰退】紐約Fed衡量經濟衰退模型反映 明年美國經濟陷衰退機率近乎100%

研究公司DataTrek創辦人Nicholas Colas 發布報告，指紐約聯邦儲備銀行具衡量經濟衰退可能性的模型暗示，2023年美國經濟因加息陷衰退機率近乎100%。

該模型主要衡量3個月國庫券以及 10 年期公債殖利率的利差，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）先前亦表示該模型的殖利率曲綫，為其首選的經濟衰退指標。

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Colas表示：「這個模型顯著反映，利率高漲將在未來一年促使經濟陷入衰退。」

該模型的數據顯示，美國經濟衰退的可能性為 38%。惟Colas表示，該模型在過往60 年的記錄，若是標記有關可能性超過30%中，11 次中有9次均準確預測到經濟衰退。故參考過去數字，美國經濟衰退的可能性為「接近100%」。

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記者：何珊如