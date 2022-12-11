【宏觀術數@iM網欄】給逆境者 有用的術數建議

人有悲歡離合，月有陰晴圓缺，人生難免總有起落得失。近日與一些朋友會面，經歷過往2至3年疫情和經濟起落，不少人都受到負面影響，能沉着積極面對誠非易事。筆者絕非「人生教練」，更不懂「轉運」大法，多年應用術數還是有點經驗，趁着分析冬至星盤前，嘗試以術數角度給予面對逆境者一些建言，以便盡人事，以「應」天運。

▲ 圖：月有陰晴圓缺，缺後總會重圓

許多人遇着時運不濟的時候，每件事情總是欠「臨門一腳」，又如俗語云「頭頭碰着黑」。當中可能涉及事業、學業、財運、感情關係或健康等等，見過最差者可以惡運齊來。如果只是短時間問題自然不大，若逢惡運連年，足以動搖根基，甚或影響自信心。命運有時的確很無情，配合大運流年「忌神輾轉攻」打擊接踵而來不易應對。筆者嘗試從不懂術數和對術數稍有認識兩者角度閒談一下。

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先賢提及過「一命二運三風水，四積陰德五讀書」的說法，其中也有其道理存在。大抵而言「命」是基本命格，而「運」就是不同時段的大運和流年影響，兩者相配合就產生命理對個人的影響。若以術數基礎來說「命」和「運」都和先天出生八字相關，一時間難以改變。術數也重視「天、地、人」三才配合，加上個人命格便產生千變萬化。

主動求變 改變逆境

其中天時和地利於現實環境便涉及當代社會制度、形勢、時局和工作生活地區的影響。例如現今世代重視科網資訊，命格強於數理或技術者，便往往比強於文藝者更易尋找出路。如果能按照自己先天秉賦找對方向重新發展，往往能於困境中找出另一片天。命理中的惡運或煞星每主變化，所以能夠主動求變往往較為有利。例如紫微斗數中有些星曜，利口舌生財，或費唇舌，或溝通獲利，如果能於事業配合，如法律、銷售、洽談、教育，甚或網上開展事業，都反而比其他人容易，本身際遇也會有着明顯改善，至少會減少是非和誤會紛擾，這是以工作的勞心去「應數」。又例如星占學上的凶星對衝相，正可以解釋為人生路上要年變更的意思。

至於如何找對方向，懂命理者固然可從命局中得到啟示，先天命格總會有較優或劣的宮位，指示着人生方向。臨於波折不順大運時，許多時候代表著凶曜或煞星滙聚集中，另一個角度來說命局也必定有吉星會於其他宮位，找對方向比甚麼都重要。稍懂術數者起列星盤或找出八字喜忌，可從術數得到資訊，例如多運用有利自己所需五行元素的顏色、物品或類象等等，會對命運有幫助。

西方古典占星學也強調運用寶石、或和行星相對應加強個人能量，或涉及宗教玄學者，和純術數稍遠暫略。但是要留意若果單以簡單「寒熱」（即調候法則）去分喜忌，即夏天出生喜金水、冬天出生喜木火等，有時得出喜忌五行並非現實中所最需的，子平命理除了寒熱，還有不同考慮喜忌，更有變格等。如果用現實來說，每人所追求事物不一樣，有人追求感情、金錢、事業權位，以至健康，在命局中絕不會只以單一元素去代表的。特別是健康出問題者，尤其留意並當以求醫為先，保持心境平和往往更為重要。

除此以外，也可參考過往歷史和個人性向處境得知一二的。重點是要認真檢視自己優缺點善加改變和運用。星學上的煞曜和不良相位，很多時轉變有關係的，例如斗數某些挫折大運，可以是「半空折翅」或「東作西成」，能配合應對兇煞可稍減或應數。另一方面，工作行業和性質很多時也對命運產生重要「干涉效應」。某些空曜或忌星如果從事工作性質較冷門特殊，又或是工作環境略為特別或不是心目中所想的，往往發現並沒有星情顯示的差，如果碰上貴人星曜，更可能從中找出另有天地藍海。

遷移處所或居地

另一種轉變形式是遷移，包括移居其他地方或單純搬遷處所。有關移民命局的考慮和有利地區，過往文章已有介紹過，以命理計算也的確有些命格是適宜離開出生「血地」以他鄉作家園的。

而遷移居所便涉及上面拍及「三風水」這原則，同時也和凶星煞曜往往帶著變化性質相對應。此部分內容較多，稍後另文再作詳細介紹。

坐下來喝杯茶

若果只是某一天突然諸事不順，好像走到車站剛好開了車，到燈位又必定紅燈等等，事事「陰差陽錯」，此時候不如靜心停下來幾分鐘，如果更有空閒可以坐下來喝奶茶咖啡，有時命運就如「交通燈」，你剛好在紅燈時段便不如稍為「錯過」下個折騰，把軌迹變回順逐。

一天如是。若果不順連月便也可放慢少許步伐，保持積極者便作進修或能力範圍內多幫助人，也即符合「四積陰德五讀書」原則。

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作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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