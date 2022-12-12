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【股壇名人忠告】2022年盤點股市虧損 從錯誤中學習 回顧名人投資金句

理財智慧 16:30 2022/12/12

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2022年踏入12月，亦即代表今年快將結束，不少人會在年尾大事回顧一番，今年最值得回望當然是在股市中損失慘重的投資者。不過正如不少人相信「只要一日不離場，一日都無輸錢」。既然錢未輸哂，趁住年尾，踏入新一年之前，我們先來「從錯誤中學習」，今次先回顧名人投資金句，讓你在回想過去一年投資的錯誤決定，從中學習吸取教訓，來年好好管理及嚴守名人給予的忠告。

香港成全球生活費用第二高城市 咖啡牛奶價錢貴絕多地 惟獨呢項食品平過歐美，詳見【下一頁

【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

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正如股神Warren Buffett 所言，「如果你沒有持有一種股票 10 年的準備，那麼連 10 分鐘都不要持有這張股票」，不過他說出這句話是基於他買下股票都是經過他的分析、學習而慟出的選擇，才能有這個信心持有一間公司多年。作為一位普通的投資者，看到一間公司股價大跌，有不少人一早已心慌離場，亦有人死不放棄，以為只要不放手終有日會大升，結果該股原來不是「潛力股」，最終損失慘重。

不論作任何投資，持續的學習及資料搜集都是非常重要的，來年要一直跟貼我們，一起學習投資理財之道。

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責任編輯：陳玉蓮

 

 

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