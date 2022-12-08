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【美國經濟】美國最新失業金人數出爐 上周續領失業金人數超出預期

環球政經 22:43 2022/12/08

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美國勞工部於周四（8日）公布最新失業金數據，其中續領失業金人數遠超市場預期，並創今年2月以來新高，反映美國勞動市場初步出現降溫跡象。

截至12月3日當周，經調整後美國初領失業金人數為23萬人，符合市場預期，修正後前值報22.6 萬人。

同場加映：【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

截至11月26日當周，經調整後美國續領失業金人數為167.1 萬人，超出市場預期的 160萬人。

同場加映：【恒指目標】 料內地明年第二季通關 瑞銀予恒指明年底目標22100點 推薦8隻首選股

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記者：何珊如

 

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