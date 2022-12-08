▲ 【天然氣限價】德國及荷蘭等為歐洲天然氣價格上限劃「紅綫」 歐盟各國恐難有共識

外電報道，德國及荷蘭等六個歐盟成員國表示，不能接受其他成員意圖進一步降低歐盟天然氣價格上限，並擬就此劃下「紅綫」。

六個歐盟成員國除了德國及荷蘭，還有奧地利、丹麥、愛沙尼亞和盧森堡。該等國家代表指，天然氣價格上限及觸發條件不能進一步降低或替代。

六國對價格上限持懷疑態度，並警告如果天然氣供應商將轉移到沒有價格上限的地區銷售，這將擾亂歐洲能源市場的正常運作，並使燃料採購變得更加困難。

歐盟計劃在12月13日的能源部長會議上達成天然氣價格上限提議。

歐盟委員會上月提出，天然氣價格上限設定在每百萬瓦時275歐元。若荷蘭天然氣交易中心（TTF）期貨價格，觸及每百萬瓦時275歐元門檻長達2周，且現貨價格連續10個交易日超過液化天然氣（LNG）參考指標價差58歐元時，市場矯正機制就會啟動。

而於周一（5日），捷克最新提議將天然氣價格限制在220歐元，若荷蘭TTF天然氣期貨即月合約價格連續五天超過每兆瓦時220歐元，且較液化天然氣參考價格高出35歐元時，將觸發價格上限。

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編輯：袁諾曦