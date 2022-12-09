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【券商點睇】分銷商在明年訂單會或更趨保守 特步被調低盈利預測

股樓投資 10:03 2022/12/09

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招商證券預計，特步（01368）第四季的零售將受疫情措施的負面影響。盡管公司在最近的「雙11」期間，所有品牌加起來的零售流水按年增長約30%，但其綫下零售流水的增速可能較低，因為一些門店可能因疫情封控政策而關閉。

【同場加映】溫股知新：成功把握趨勢 減磅先考智慧

特步在「雙11」之後沒有公布庫存或折扣水平，招商證券認為公司總體庫存可能保持在類似2022年第三季末的水平，預計公司將提高折扣水平，以減少庫存。該行又注意到，特步主要以批發模式運營，因此，提高折扣率對營收和利潤率的影響不像一些同行那樣大。

【延伸閱讀】券商點睇：中金料港股最艱難時刻已過  另推薦10大中資股，請按【見下頁

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由於特步採用批發模式，下半年營收和毛利率相對固定。然而，其自營電商銷售的毛利率可能會受到第四季和明年第一季零售折扣加大的影響。此外，由於零售的能見度低，該行預期特步的分銷商對其2023年度的訂單會更加保守，從而影響營收增長。因此，該行下調公司盈利預測，但維持「增持」評級和12.5元的目標價。

【同場加映】青姐話：有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

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撰文：林衛

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特步國際（01368） 港股 增持 目標價

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