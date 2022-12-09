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【券商點睇】安信予6個月目標價34.66元 頤海國際翻身可期

股樓投資 11:03 2022/12/09

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安信證券報告指出，頤海國際（01579）憑借自身靈活的組織力、 領先的產品力和深厚的品牌力，集中度有望進一步提升。同時又認為，公司經營拐點將至，短期擾動逐步消除，底料保持穩健增長，方便速食轉為自產後品質與盈利水平均有提升空間。

【同場加映】溫股知新：成功把握趨勢 減磅先考智慧

在發展初期，頤海借助海底撈（06862）的品牌和管理團隊強勢放量，但在餐飲疲軟的當下，關聯方營收與毛利均出現下滑，短期對公司的業績增長形成負面支撐，長期修復值得期待。該行認為，產品力是頤海發力的基礎，而渠道持續下沉與網點開拓是放量的來源。產品端，底料作為基本盤，中式復調與方便速食成長性確定。渠道端，覆蓋率持續提升，售點體量與數量雙輪驅動。

【延伸閱讀】大行點睇：瑞銀料內地明年次季通關 另看好5隻受惠股，請按【見下頁

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該行關注復調行業格局變化、公司自身基本面綜合決定估值水位。展望長期，行業需求回暖、競爭趨緩，頤海終端動的銷售，對關聯方的依賴減弱，而海底撈亦處於恢復通道中，估值水位有望抬升。該行給予6個月目標價34.66元，對應2023年預測市盈率為30倍。

【同場加映】青姐話：有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

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撰文：林衛

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港股 目標價 海底撈（06862） 頤海國際（01579）

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