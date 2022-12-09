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【券商點睇】明年新興市場股市強於發達市場 中港股市性價比最高

股樓投資 09:03 2022/12/09

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平安證券發表對2023年投資市場的展望，判斷全球貨幣緊縮的節奏將在2023年得到緩和，但由於通脹的韌性和財政的普遍緊張，各國將在緊縮緩和的大背景下，艱難平衡降低衰退與抵御通脹的矛盾。美國聯儲局緊縮政策會趨緩，並暫停一段時間直到通脹回落到目標區間。具體節奏上看，聯儲局 12 月加息 0.5厘，並從2023年連續兩次加息0.25厘，之後停止加息，觀察通脹回落情況。

【同場加映】溫股知新：成功把握趨勢 減磅先考智慧

展望2023年，綜合考慮經濟復甦、通脹預期回落及風險偏好，全球股市將迎來修復，新興市場股市表現有望強於發達市場，特別是2022年估值被錯殺的國內股市。A 股和港股優勢主要有以下三點。第一，A 股和港股估值低，配置價值凸顯。全球來看，中國股市和港股估值處於歷史低位，隨着盈利端的逐漸企穩回升，估值仍有較大的修復空間。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡騰訊績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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第二，房地產和基建方面「穩增長」政策持續為中國經濟復甦加碼。「二十大」之後房地產維穩政策從放寬購房限制拓展到改善房企融資環境，一系列支持政策密集發布且落地提速，基建領域政策性開發性金融工具持續發力。第三，疫情防控措施優化，將進一步提振經濟增長預期。另外，美國通脹已見頂回落，美元上行壓力將顯著減輕，對港股和 A 股構成利好。

【同場加映】青姐話：有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

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撰文：林衛

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