▲ 【美國加息】Cathie Wood：投資者將高通脹環境與錯誤的歷史時段作比較 相信明年焦點將重新放在增長股及創新策略

有科技股女股神之稱的Ark Invest行政總裁Cathie Wood指出，投資者正將目前高通脹環境，與錯誤的歷史時段作比較，「實際上若你回到18世紀，會發現目前的情況與今日相若」，當時出現第一次世界大戰、西班牙流感及供應鏈問題，期間出現了電力、電話及汽車，這是歷來最具創新的時代過去數年出現的情況將再次重演，市場會將焦點重新放在增長股及創新策略。

鮑威爾正嘗試重現沃爾克時期

Wood稱，1920年6月通脹為24%，但一年後通脹回落至負15%，雖然她不預期明年通脹會出現負15%，但估計明年通脹的按年變幅將是負數。

對於美國聯儲局大手加息，Wood認為，聯儲局主席鮑威爾正嘗試重現沃爾克（Paul Volcker）時期，但這並不合適，「我認為這是錯誤，因這並非一個15年的問題，而是一個15個月的問題」，而且商品價格正回落，供應鏈問題正紓緩，而且企業正為庫存太多而發愁。

Ark Innovation今年錄得14億美元的淨流入

她稱，雖然Ark旗艦基金Ark Innovation（美：ARKK）今年來累跌63%，但投資者未有將資金提走，今年來更錄得14億美元的淨流入。

「除Tesla（美：TSLA）及Nvidia（美：NVDA）外，大部分Ark的投資都不屬於宏觀基本指數成分股，它們都是屬於未來的，而且可以顛覆世界。」Ark基金因對中國支持創新持懷疑態度，故基金持股已由58隻減至32隻。

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編輯：陳韻妍