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【大行報告】中金：李寧銷售受疫情影響 料防疫放寬下將反彈

股樓投資 19:53 2022/12/08

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中金表示，考慮疫情對終端銷售影響，將李寧（02331）2022至2023年每股盈利預測分別下調5%及4%，至1.63及2.03元。管理層對明年上半年期貨訂單預期保守，但該行料品牌在內地防疫放寬下會迎來反彈。該行因運動鞋服港股估值中樞上移，予其目標價71.21港元，並維持其「跑贏行業」評級。李寧周四（8日）收市報63.25元，升幅3.3%。

 

【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

 

展望2023年上半年，該行指管理層持審慎樂觀態度。由於運動鞋服行業9月以來渠道庫存高於正常水平，各品牌均在積極清理庫存，並對明年上半年的期貨訂單相對保守。但該行認為近期內地疫情政策有所放寬，而以往放寬後運動品牌均會迎來比較好的反彈，尤其是品牌力、產品力較強的品牌反彈速度會更快。

 

【延伸閱讀】第4季部署：花旗下調恒指年底目標至20000點 建議低吸6隻港股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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另一方面，該行認為李寧的供應鏈彈性較高，能夠較快應對終端需求增加進行現貨調整。此外，管理層亦表示明年將繼續推動銷售良好的鞋類大單品佈局，改善產品矩陣，以及不斷完善產品價格定位及科技性能。


【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

 

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撰文：鄭昊彤

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疫情 港股 目標價 每股盈利 李寧（02331） 大行報告

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