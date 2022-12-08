  • 20°C
香港時間 : 20221208日 (週四) 20:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【YouTube Works】匯豐3輯小品打造非凡家庭　成YouTube Works 2022大贏家

商業 19:40 2022/12/08

分享：

分享：

YouTube香港今（8日）舉行YouTube Works香港年度廣告大賞，匯豐更憑兩大品牌形象企劃，成為大贏家。

「YouTube餸飯」代替「電視餸飯」，成為近年新常態，亦令企業隨之增加在YouTube等串流影片平台等廣告。YouTube香港今（8日）舉行YouTube Works香港年度廣告大賞，匯豐更憑兩大品牌形象企劃，成為大贏家。

【YouTube購物】YouTube Shorts將增設購物功能　測試新佣金制

YouTube香港今年一共頒發6個獎項，以表揚及支持在過去一年，製作出創新及具成效的YouTube廣告的企業及人才。當中，匯豐憑「#這是我的全家福」品牌形象企劃中，三輯講述不同家庭日常生活的微電影，成功令其理財服務認知度，大增逾72%，並獲得是次廣告大賞的年度大獎、最佳多元共融獎，及最佳媒體策略獎。另憑採用新生代藝人吳家忻（Kayan9896）的「點Pay都得」企劃，獲最佳成效獎。

同樣是與日常生活有關的大家樂品牌形象企劃「有大家，就有大家樂」，獲頒發最佳品牌廣告活動。香港大塚製藥則以與新媒體平台MillMilk合作的「試一次-實測7天社畜改造計劃」，獲頒最佳合作獎：品牌與創作者。

Google香港銷售及營運總經理余名德指，本地觀眾近年，瀏覽串流影片平台的時間，日漸增多。成功推動影片創作，使香港擁有逾百萬訂閱的YouTube創作人（YouTuber）增至45名，升幅較去年多30%。另創造了一個全球性的舞台，讓企業製作出不同的品牌內容，與受眾互動。有77%本地觀眾表示 YouTube 廣告讓他們認識到更多新品牌及產品，反映出YouTube對品牌及企業的重要性。

【串流媒體】Spotify 2022年度回顧　按音樂口味分析用戶性格

【年度熱搜】Yahoo全年搜尋人氣榜揭盅　全城高度關注MIRROR演唱會意外

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【日本遊】成田機場店舖數量按年升2倍　日圓貶值下多遊客買手信
2022/12/07
【日本遊】成田機場店舖數量按年升2倍　日圓貶值下多遊客買手信
【世界盃2022】世界盃在日本創9億元消費效應　帶動付費媒體、外賣送餐服務
今日
【世界盃2022】世界盃在日本創9億元消費效應　帶動付費媒體、外賣送餐服務
【周末好去處】迪士尼授權零售體驗自拍館　本月下旬正式登陸旺角朗豪坊（多圖）
今日
【周末好去處】迪士尼授權零售體驗自拍館　本月下旬正式登陸旺角朗豪坊（多圖）
【第56屆工展會】工展會明正式開鑼　商戶推「1元淮山麵」、「買6送5」優惠（多圖）
今日
【第56屆工展會】工展會明正式開鑼　商戶推「1元淮山麵」、「買6送5」優惠（多圖）

你可能感興趣

【日本遊】成田機場店舖數量按年升2倍　日圓貶值下多遊客買手信
12:24 2022/12/07
【日本遊】成田機場店舖數量按年升2倍　日圓貶值下多遊客買手信
【世界盃2022】世界盃在日本創9億元消費效應　帶動付費媒體、外賣送餐服務
今日 12:19
【世界盃2022】世界盃在日本創9億元消費效應　帶動付費媒體、外賣送餐服務
【周末好去處】迪士尼授權零售體驗自拍館　本月下旬正式登陸旺角朗豪坊（多圖）
今日 14:05
【周末好去處】迪士尼授權零售體驗自拍館　本月下旬正式登陸旺角朗豪坊（多圖）
廣告 市場拓展 吳家忻 串流 電視 YouTuber Google 廣告 媒體 大家樂

下一篇文章

【第56屆工展會】工展會明正式開鑼　商戶推「1元淮山麵」、「買6送5」優惠（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【優惠著數】迎消費旺季　著數優惠情報合集（不斷更新）
【優惠著數】迎消費旺季　著數優惠情報合集（不斷更新）
【香港排名】香港「痛失」生活費用最高城市榜首　紐約擠下香港奪第1位
【香港排名】香港「痛失」生活費用最高城市榜首　紐約擠下香港奪第1位
【世界盃2022】世界盃在日本創9億元消費效應　帶動付費媒體、外賣送餐服務
【世界盃2022】世界盃在日本創9億元消費效應　帶動付費媒體、外賣送餐服務
【第56屆工展會】工展會9日維園開鑼　繼續推出1蚊吉品鮑、鮑魚撈麵
【第56屆工展會】工展會9日維園開鑼　繼續推出1蚊吉品鮑、鮑魚撈麵
【航空業】IATA：2023全球航空業可轉虧為盈　惟香港重建航空樞紐地位需時
【航空業】IATA：2023全球航空業可轉虧為盈　惟香港重建航空樞紐地位需時
【周末好去處】迪士尼授權零售體驗自拍館　本月下旬正式登陸旺角朗豪坊（多圖）
【周末好去處】迪士尼授權零售體驗自拍館　本月下旬正式登陸旺角朗豪坊（多圖）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款