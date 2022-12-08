【YouTube Works】匯豐微電影助提升理財服務認知　成YouTube Works 2022大贏家

▲ YouTube香港今（8日）舉行YouTube Works香港年度廣告大賞，匯豐更憑兩大品牌形象企劃，成為大贏家。

「YouTube餸飯」代替「電視餸飯」，成為近年新常態，亦令企業隨之增加在YouTube等串流影片平台等廣告。YouTube香港今（8日）舉行YouTube Works香港年度廣告大賞，匯豐更憑兩大品牌形象企劃，成為大贏家。

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YouTube香港今年一共頒發6個獎項，以表揚及支持在過去一年，製作出創新及具成效的YouTube廣告的企業及人才。當中，匯豐憑「#這是我的全家福」品牌形象企劃中，三輯講述不同家庭日常生活的微電影，成功令其理財服務認知度，大增逾72%，並獲得是次廣告大賞的年度大獎、最佳多元共融獎，及最佳媒體策略獎。另憑採用新生代藝人吳家忻（Kayan9896）的「點Pay都得」企劃，獲最佳成效獎。

同樣是與日常生活有關的大家樂品牌形象企劃「有大家，就有大家樂」，獲頒發最佳品牌廣告活動。香港大塚製藥則以與新媒體平台MillMilk合作的「試一次-實測7天社畜改造計劃」，獲頒最佳合作獎：品牌與創作者。

Google香港銷售及營運總經理余名德指，本地觀眾近年，瀏覽串流影片平台的時間，日漸增多。成功推動影片創作，使香港擁有逾百萬訂閱的YouTube創作人（YouTuber）增至45名，升幅較去年多30%。另創造了一個全球性的舞台，讓企業製作出不同的品牌內容，與受眾互動。有77%本地觀眾表示 YouTube 廣告讓他們認識到更多新品牌及產品，反映出YouTube對品牌及企業的重要性。

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責任編輯：殷凱怡

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