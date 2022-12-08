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【内房危機】彭博：中央經濟會議或釋放淡化「房住不炒」信號　法外貿：若屬實為低成本高回報的支持內房措施

宏觀解讀 20:13 2022/12/08

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【内房危機】彭博：中央經濟會議或釋放淡化「房住不炒」信號　法外貿：若屬實為低成本高回報的支持內房措施

中央經濟工作會議將於12月15日召開，彭博引述消息人士稱，中央經濟會議或會宣布持續數年的樓市去槓桿化運動完成目標，明年將聚焦於提振消費需求，會上將釋放更多支持房地產市場發展的信號，並淡化「房住不炒」的緊迫性。央行、保監會、發改委及住房城鄉建設部沒有回應。

自2016年以來，中央為遏制房地產市場投機行為、控制房價及債務風險，中央經濟工作會議一貫強調「房住不炒」的定位。為明年經濟工作定調的中央政治局會議早前召開，未有直接提及內房政策。

目前內房行業的最大問題是缺乏信心

法國外貿銀行（Natixis）亞太區高級經濟學家吳卓殷稱，若淡化「房住不炒」的消息屬實，將是政策大轉變，將看到更強勁的複蘇。他表示，目前內房行業的最大問題是缺乏信心，相信上述舉動或給予地方政府更多調整空間，可扭轉現時悲觀的情緒，屬於低成本高回報的措施。

他續指，內房政策被官方淡化已有先例，「三條紅線」的效果已被淡化，陷入困境的內房開發商因併購而產生的槓桿不計算在內，而中央放寬開發商的股本融資限制，允許上市內房或涉房公司集資，則進一步核實政策被淡化的先例。

更多【內房危機】消息    

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編輯：伍鍵文

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