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【第56屆工展會】工展會新設玩具主題展區　展出釣魚機、飛行棋等懷舊玩具（多圖）

商業 11:30 2022/12/09

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今屆工展會分為10個主題展區，新設「經典懷舊玩具展區」。（梁偉榮攝）

「第56屆工展會」於今日（9日）起至明年1月1日，一連24天在銅鑼灣維園舉行，新設「經典懷舊玩具展區」。

【第56屆工展會】工展會明正式開鑼　商戶推「1元淮山麵」、「買6送5」優惠（多圖）

今屆工展會分為10個主題展區，除新設的「經典懷舊玩具展區」外，還包括香港名牌廣場區、食品飲料區、糧油麵食區、蔘茸海味湯料區、美容保健區、服飾精品區、生活家居區、社企區以及推廣區。

主售玩具的旺寶金產品，其銷售員王先生稱，展會為新設的玩具區對外宣傳充足，加上一眾不同類型的展商，料可帶來協同效應，相信能吸引更多家庭客入場，為小朋友選購聖誕節禮物。

維持每個時段15000以內人流量

主辦方廠商會的會長史立德估計，配合八達通第3期消費券，加上聖誕節、農曆新年將至，有信心可超過上屆10億元銷售額的成績。

廠商會副會長兼展覽服務有限公司主席施榮恆亦提到，場內幾近所有參展商均提供電子支付工具，加上黃碼人士亦可進場，故對銷情樂觀。「市民即使正在外遊，期間亦可於應用程式購買工展會的產品。」

他預期，聖誕節及星期六、日晚上可吸引最多人入場，大會將維持每個時段15000以內人流量，提醒市民可在官方網站留意最新的入場資訊。若政府在展覽期內防寬所有人流限制，他認為可令銷售額再額外升1成。

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記者：李智美

 

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