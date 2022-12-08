  • 20°C
香港時間 : 20221208日 (週四) 21:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

原居馬鞍山　見天水圍上車盤選擇較多　即跨區花345萬置業

股樓投資 20:44 2022/12/08

分享：

分享：

新一批「白居二」正式入市，即「撻着」天水圍居屋交投。中原地產曾慧敬說，該區本月暫錄約18宗居屋買賣，全屬居二市場成交，其中天盛苑G座低層3室，實用面積517平方呎，兩房間隔，居二市場開價388萬元，新近獲「白居二」買家承接，終減價43萬元，以345萬元易手，實用呎價約6,673元。 

曾慧敬透露，買家原居馬鞍山，見天水圍上車盤選擇較多，加上樓價比馬鞍山便宜百萬元，於是跨區置業。 

資料顯示，原業主於2000年3月以71.89萬元買入單位，自住22年轉售，現帳面獲利273.11萬元，物業期內升值3.8倍。 

延伸閱讀【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓 住客會所有梯田【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

同場加映【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

同場加映【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

居屋 天盛苑 中原地產 白居二 天水圍

上一篇文章

【防疫措施】明起檢疫令由7日減至5日　抵港人士每日快測亦減至5日

下一篇文章

【大行報告】中金：李寧銷售受疫情影響 料防疫放寬下將反彈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Yahoo搜尋】2022年Yahoo全年搜尋人氣榜 匯豐成港股熱搜 姜濤蟬聯娛樂圈人物榜首
【Yahoo搜尋】2022年Yahoo全年搜尋人氣榜 匯豐成港股熱搜 姜濤蟬聯娛樂圈人物榜首
【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓　住客會所有梯田
【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓　住客會所有梯田
調查顯示 超過四成港人缺乏口腔檢查習慣 國際牙科產品集團Envista 引進牙科新技術 為市民提供高質產品
調查顯示 超過四成港人缺乏口腔檢查習慣 國際牙科產品集團Envista 引進牙科新技術 為市民提供高質產品
香港成全球生活費用第二高城市 咖啡牛奶價錢貴絕多地 惟獨呢項食品平過歐美
香港成全球生活費用第二高城市 咖啡牛奶價錢貴絕多地 惟獨呢項食品平過歐美
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【著數優惠】將軍澳中心慶賀跨灣大橋下周日通車　 65個商戶推300個折扣優惠 多款精選產品低至1折換購
【著數優惠】將軍澳中心慶賀跨灣大橋下周日通車　 65個商戶推300個折扣優惠 多款精選產品低至1折換購
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款