原居馬鞍山　見天水圍上車盤選擇較多　即跨區花345萬置業

新一批「白居二」正式入市，即「撻着」天水圍居屋交投。中原地產曾慧敬說，該區本月暫錄約18宗居屋買賣，全屬居二市場成交，其中天盛苑G座低層3室，實用面積517平方呎，兩房間隔，居二市場開價388萬元，新近獲「白居二」買家承接，終減價43萬元，以345萬元易手，實用呎價約6,673元。

曾慧敬透露，買家原居馬鞍山，見天水圍上車盤選擇較多，加上樓價比馬鞍山便宜百萬元，於是跨區置業。

資料顯示，原業主於2000年3月以71.89萬元買入單位，自住22年轉售，現帳面獲利273.11萬元，物業期內升值3.8倍。

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