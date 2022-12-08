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【2023展望】專家料儲局轉鴿慢　港股仍會大上大落　黃國英：「中字」國企股值博

股市 22:21 2022/12/08

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富途（美：FUTU）近日舉辦投資講座，綜合四位投資界嘉賓分析，美國見頂已回落，但市場仍有許多不確定性，加上經濟衰退擔憂，投資者仍採取偏保守部署，貨幣基金也受追捧。

對於港股，黃國英資產管理公司董事黃國英表示，港股最壞時刻已過，大部分不利因素都有改善跡象，10月低位應該見主要底部，但是政策主導港股影響太深，相信估值將會永存政策折讓，料港股未來一段時間都會大上大落。

黃國英又指，進取投資者可觀望指成為股中權重比較重的；而追求穩健可考慮銀行、電訊以及能源等「錢罌股」入手，特別是一些「中字頭」國企股， 上一輪跌市中，無論整體跌幅或波幅都遠低於指，在波動市中有一定抗跌能力。

貝萊德董事總經理劉雅俊指，目前中國科技股估值較低，投資者可考慮把握中國科創機遇。

美國減息時點仍存較大不確定性

易方達香港固定收益策略師葉皓華表示，美國通脹已見頂回落。現時經濟領先指標指向美國有機會進入淺衰退，但減息時點仍存較大不確定性，估計政策轉鴿的過程仍較緩慢。儲局明年或維持高利率一段較長時間，投資者可透過貨幣基金取得回報，同時基金的高流動性可以方便投資者隨時捕捉其他投資機會。

富途高級投資顧問鄺智傑提到，明年投資氣氛會隨通脹見頂而有好轉，但這些影響因素依然存在許多不確定性，加上市場衰退的擔憂，使不少投資者現時較為傾向保守及回報確定性較高的資產，如一些傳統行業及高質量的派息股、債券、派息基金以及貨幣基金等資產。因此，最近看到隨時贖回的貨幣基金受大量客戶歡迎。

富途早前舉辦投資講座 「乘風破浪2023年度 ⦁ 投資預測全面睇」，獲近700人出席。

【ET財智Talk】美股「新不如舊」將轉向？ 利達黃耀宗分析澳股及美股2023年選股策略！

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編輯：宋佩恩

美股 港股 富途（美：FUTU） 國企股 財富及資產管理 見頂 黃國英 通脹

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