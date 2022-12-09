【世界盃2022】西班牙加維做駙馬？傳歐洲最美公主垂青

各國有球壇新星於世界盃2022賽事嶄露頭角，其中18歲的西班牙中場加維憑著俊朗外型走紅。有歐洲最美公主之稱的西班牙女王儲萊奧諾公主也非常欣賞加維，外媒更形容她被加維深深迷住，加維有望成為西班牙駙馬。

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萊奧諾公主（Princess Leonor）現年17歲，是西班牙國王費利佩六世（King Felipe VI）與王后萊蒂西亞（Queen Letizia）的長女，通曉西班牙語、英文和中文。

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費利佩六世早前到卡塔爾觀看西班牙隊對陣哥斯達黎加隊的首場比賽，賽後向加維（Gavi）笑言女兒很愛對方，而加維也送贈一件簽名波衫以作感謝。

外媒《Football Espana》指萊奧諾情竇初開就被加維深深迷住。萊奧諾目前就讀英國威爾斯的大西洋書院，據報她在學校内的文件夾都塞滿了加維的照片。

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加維外型出色也艷福不淺，今年在與巴塞隆拿續約的儀式上吸引女球迷與其合照打卡。更有一名打扮性感、年輕美麗的女球迷問加維拎簽名，又遞上紙條留下電話號碼。

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責任編輯：鄭錦玲