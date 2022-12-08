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【第56屆工展會】工展會明正式開鑼　商戶推「1元淮山麵」、「買6送5」優惠（多圖）

商業 19:03 2022/12/08

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壽桃牌今次主打茶記系列、凍貨及年貨產品，亦推出了「1元淮山麵」，「買6送5」等展會限定優惠。（梁偉榮攝）

「第56屆工展會」將於明日（9日）起至明年1月1日，一連24天在銅鑼灣維園舉行。有大型參展商時隔數年重新參展，預估生意表現可重返疫前水平，銷售額可達7位數字。

【世界盃2022】世界盃在日本創9億元消費效應　帶動付費媒體、外賣送餐服務

今屆工展會分為10個主題展區，除新設的「經典懷舊玩具展區」外，還包括香港名牌廣場區、食品飲料區、糧油麵食區、蔘茸海味湯料區、美容保健區、服飾精品區、生活家居區、社企區以及推廣區。

銷售額可達7位數字　主打茶記系列、凍貨及年貨

展商之一的壽桃牌時隔數年重新參展，其市場部經理鄒先生預計，生意表現可重回疫前水平，銷售額可達7位數字。

他解釋，「近幾年缺席展會的原因複雜，包括報名難，加上經濟大環境較差，又有防疫限制。今次趁着防疫措施放寬重新參展，配合消費券及適宜的天氣，我們對銷情及人流感到樂觀。」

該企今次主打茶記系列、凍貨及年貨產品，亦推出了「1元淮山麵」，「買6送5」等展會限定優惠。鄒表示，是次展會的優惠比美食展更多，價格接近成本價，主要希望吸引長者及家庭客，又特設新產品牛腩麵及年貨專區。

特地增售火鍋湯底

另一展商李錦記，其市場部負責人朱小姐同樣對銷情感樂觀，預料生意額按屆可有雙位數升幅。她表示，該企今次特地增售火鍋湯底。「此類產品對市民吸引力大，加上正值冬天天氣寒冷，相信可吸引不少消費者。

同時，該企亦推出了直接送手推車的「688蠔氣鮑魚車」套裝、5元蠔皇極品鮑等限量優惠產品。

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記者：李智美

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