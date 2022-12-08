【大行報告】料可藉成分優勢進一步獲市場份額 高盛首予巨子生物「買入」

高盛預料，巨子生物（02367）2021至2026財年的銷售年均複合增長率達33%，或在專業皮膚護理的銷售年均複合增長率達34%，相對於同期內地B2C化妝行業的年均複合增長率料為6.8%。該行認為公司憑藉其成分優勢，可在在內地美容市場，尤其是功能性護膚品中，進一步獲得市場份額，並首予其「買入」評級，目標價38元。巨子生物周四（8日）收市報31.9元，升幅4.8%。

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該行指，巨子生物為全球領先的重組膠原蛋白產品公司，具多項膠原蛋白產品，製造產能亦強。更重要的是，公司透過主要的2C醫用敷料及旗下護膚品牌可復美與可麗金，使更多的膠原蛋白科技獲變現。





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高盛預計，巨子生物2022至2024年各年收入分別為21.59億、29.6億及39.42億元人民幣，每股盈測分別93分、1.16元及1.42元人民幣。

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撰文：鄭昊彤