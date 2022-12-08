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將軍澳廣場兩房「沙士貨」662.8萬沽　業主勁賺4.6倍離場 

股樓投資 18:27 2022/12/08

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將軍澳廣場再有「沙士貨」放盤。利嘉閣羅志雄說，將軍澳廣場7座中層H室，實用面積414方平呎，兩房間隔，外望河景及開揚市景，日前以約662.8萬元易手，累減17.2萬元，實用呎價約16,010元。 

資料顯示，原業主於2003年「沙士」疫症爆發期間，以約119.2萬元低位購入，持貨19年，現帳面賺約543.6萬元，物業期內升值約4.6倍。

據了解，買家心儀單位間隔四正實用，景觀吸引，議價後隨即決定入市。談到近期市況，羅志雄說，屋苑本月至今暫錄約3宗成交，現時有約137個放盤，入場費約645萬元起。

延伸閱讀【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓 住客會所有梯田【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

將軍澳廣場 將軍澳 二手市場 私人屋苑

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