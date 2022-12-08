【外遊消費】報告指逾半港人計劃增加儲蓄準備外遊 6成受訪者將日本列爲首選

Visa於今天（8日）發布《Visa 消費者支付取態研究4.0︰旅遊消費洞察》，報告指雖然香港消費者對於未來12個月的家庭開支計劃抱持審慎態度，但超過一半香港消費者希望在檢疫措施解除後立即出發外遊。至少三分之一（33%）的消費者願意每月撥出20%或以上的家庭收入作為外遊預算。

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超過一半本地消費者（53%）表示他們會積極增加現時旅遊儲蓄或維持疫情前的外遊預算，準備當相關檢疫或隔離措施解除後離港旅遊；只有 27% 受訪者表示基於防疫健康或經濟因素，對於旅遊傾向保守和謹慎態度。此外，與其他年齡層相比，40多至50多歲消費者願意撥出更多儲蓄作為旅遊預算，而大部分的 Z世代（36%）消費者則計劃開始儲蓄，在相關隔離限制解除後用作旅遊開支。

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此外，60%受訪者表示有意於未來兩年旅遊的受訪者將日本列爲首選，其次是中國內地（27%）、台灣（23%）、南韓（18%）和泰國（14%）。從「美食天堂」出走外遊的香港人，幾乎在任何目的地，首選活動都是享受當地美食。另外，有意前往中國內地旅遊的受訪者中， 45%表示主要目的是與親友團聚及共度假期。

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撰文：鄭日棱