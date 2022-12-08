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滙豐Tyson Yoshi x Serrini 音樂會限定突發送飛 簡單兩步12月12日中午12 時搶門票 附搶飛教學

理財智慧 18:45 2022/12/08

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滙豐（00005）將夥拍兩位新主流歌手 Tyson Yoshi及Serrini，舉辦香港首個橫跨元宇宙及實體空間的音樂會《DuoVerse》，音樂會於2023年2月11日假九龍灣國際展貿中心舉行，並將於元宇宙及現場實時同步進行。繼上次突發搶飛反應熱烈，滙豐決定藉著聖誕時節，加碼送出合共120 張現場版及元宇宙版《DuoVerse》音樂會門票予滙豐客戶。

【優惠最後召集】 昂坪360全景纜車Crystal+ 本周六正式投入服務 早鳥優惠最後兩天!，詳見【下一頁

【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧


是次搶飛僅需簡單兩步，即有機會見證 Tyson Yoshi x Serrini 同場演出。音樂會門票以先到先得形式發放，只需簡單登記，再 Log on HSBC HK App 完成搶飛任務：

首 10 名成功登記的滙豐客戶將獲得現場版《DuoVerse》門票 2 張；其後 100 位登記者將可獲元宇宙版《DuoVerse》門票 1 張。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

1. 現有滙豐客戶：於中午 12 時正進入滙豐於 Facebook 及 Instagram 公布的連結，登記個人資
料，完成登記後 Log on HSBC HK App，即可參與搶飛
2. 尚未成為滙豐客戶：立即下載 HSBC HK App，只需 5 分鐘即可成功開戶^，成為滙豐客戶後
即可登記參與搶飛

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活動將於 12 月 12 日晚上 11 時 59 分截止，得獎結果將於 2023 年 1 月 31 日或之前以電郵形式發送至得獎者登記的電郵地址。

*優惠須受條款及細則約束和適用於身處香港人士。
*活動只限年滿 18 歲的滙豐客戶參加，得獎者將有電郵通知。
^實際所需時間或會因個別情況而有所不同

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責任編輯：陳詠妍

 

 

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著數優惠 元宇宙 Tyson Yoshi 音樂會 門票 滙豐控股（00005）

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