德國拘捕25名策劃政變極右分子 首腦為貴族王子

德國警方周三（7日）宣布拘捕25名極端右翼人士，指控他們涉嫌衝擊國會及企圖發動政變。犯罪集團首腦為德國貴族後裔並自封為王子，計劃推翻德國政府並成立新帝國。

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外媒報道，德國政府派出超過3,000名警員突擊搜查全國130個住所，以涉嫌推翻政府為由一共拘捕25人。

當局指這群極右人士和退伍軍人打算衝擊國會奪權，部分人信奉極右主義「帝國公民」（Reichsbürger），拒絕承認現代德國，又涉及暴力襲擊和種族主義陰謀論。

他們涉嫌推翻政權，並參照1871年的德國，成立一個名為「第二帝國」的新國家。

犯罪集團共有兩名主腦被捕，其中一人為71歲的德國貴族後裔海因里希十三世（Heinrich XIII），自封為王子。

海因里希十三世任職地產行業，於法蘭克福居住，擁有一個公寓單位及一間辦公室。

他來自古老貴族House of Reuss，家族一直統治德國東部圖林根州部分地區至1918年。這個家族目前仍擁有幾座城堡，而海因里希十三世本人在圖林根州亦擁有一間狩獵小屋。

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該組織有意組成影子政府及建立軍事部門，有部分現役和前軍方成員參與政變，包括前特種部隊精銳。69歲的Rüdiger von Pescatore曾為德軍指揮官，亦為組織首腦。

德國另類選擇黨（AfD）一名前下議院成員Birgit Malsack-Winkemann也捲入政變，倘該組織政變成功，此人將會獲委任為司法部長。

據悉，海因里希十三世曾派代表與俄羅斯政府聯絡。不過俄羅斯駐德國大使館發表聲明，强調並沒有與恐怖組織和其他非法實體的代表保持聯繫。

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責任編輯：鄭錦玲