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【2023展望】安盛：料明年下半年全面通關　內需消費成經濟最大推動力

股市 18:10 2022/12/08

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國務院今日發布會再次強調在防疫「新10條」推出後，各地要迅速行動並落實政策，安盛投資管理認為，內地現時發布的防疫放寬措施，距離真正全面重啟仍有一段漫長路途，預期中央最快會在明年下半年全面通關，估計中國明年可望有5%的經濟增長。

中國明年經濟增長可達5%

該行新興亞洲市場高級經濟師姚遠預測，中國防疫會分為三個階段，今年的第一個階段會先由港澳兩地逐步放寬防疫，中國亦會主辦更多國際性活動及提高奉接種率；到明年上半年消費服務及零售等行業活動有明顯回暖，減少大規模檢測；至明年下半年，中央或會因更多外資離開中國，而迫使當局恢復全面通關。

姚遠預計今年中國經濟增長為3%，明年有望藉全面重啟及房地產市場好轉帶動，全年經濟增長達5%，2024年的增長預測則為4.8%。

他指出內需將成為明年中國經濟增長最大推動力，特別是消費和服務行業，因為過去三年疫情中，以上兩個行業受疫情打擊最嚴重，隨著明年實體經濟有恢復機會，復甦動能將會湧現。此外，今年政府資源側重在基建和防疫，若防疫政策明年退出，基建規模也有所減少的話，資金或有機會用來推動消費，如推出消費券及家電下鄉等刺激政策。

人行明年首季或會再降準

人民銀行上月曾降低存款準備金率0.25厘，姚遠認為人行明年首季仍有降準可能，因為首季往往是市場對資金需求較高的月份，而且人行上次降準0.25厘的幅度較往常0.5厘為少，預期當局或有機會降準補充資金流動恆需求，是流動性調節並非放寬財政政策。

安盛又指，通脹因素明年對亞洲地區的影響仍然相對較少，故亞洲大部分長期結構性投資主題沒有太大變化，將成為全球中較為吸引及正面的投資主題。

相關文章：

【香港經濟】東亞銀行料香港經濟明年增長3.5%、樓價再跌5%　最優惠利率明年可達6.125厘

【2023展望】普徠仕：中國防疫政策轉向　亞洲信貸市場反彈更具基本面支持　近期未有增持內房債

編輯：葉志偉

經濟 中國 安盛 防疫措施 大行報告

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