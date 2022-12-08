【迎戰高通】聯發科天璣8200亮相　最快年底新機款搭載

▲ 芯片大廠聯發科今（8日）再為其「天璣家族」添新成員，推出天璣8200 5G芯片。（聯發科官方圖片）

為了搶佔5G中階手機芯片市場，迎戰高通，芯片大廠聯發科今（8日）再為其「天璣家族」添新成員，推出天璣8200 5G芯片，並預計首款搭載天璣8200 5G芯片的智能手機將於今年底面世。

天璣8200 5G芯片大致延續上一代天璣8000的設計，將製程提升到台積電4奈米，在效能上有小幅增長。在處理器架構上，改成1+3+4三叢集設計：

一顆A78大核時脈達3.1GHz，單核心效能較上一代提升了6%

三顆A78中核心時脈3GHz，比上一代時脈更高

四顆A55的節能核心則維持2GHz時脈

天璣8200還搭載HyperEngine 6.0遊戲引擎，支援多種旗艦級技術如：智慧動態穩幀2.0、AI-VRS可變速率著色、改善CPU執行緒、5G快速通道2.0等，令高刷新率遊戲持久滿格，減少遊戲延遲。以及支援可變刷新率調整技術，能根據顯示內容智能調整屏幕刷新率，視覺體驗更流暢。

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在影像處理方面，天璣8200採用Imagiq 785影像處理器（ISP），支援320MP主鏡頭，並支援3鏡頭同時拍攝14-bit HDR影片。此外，天璣8200支援電影模式，通過雙鏡頭錄製影片，能即時追蹤焦點，呈現更自然的多層次景深效果。另支援AI雜訊抑制（AI-NR）功能，可以在低光環境中，精準快速地捕捉細節。

責任編輯：張寶燕

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