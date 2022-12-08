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【Blackstone】黑石蘇世民：房託基金出現逾5000億贖回因投資者財政壓力大　並非不滿基金表現　

股市 17:51 2022/12/08

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【Blackstone】黑石蘇世民：房託基金出現逾5000億贖回因投資者財政壓力大　並非不滿基金表現　

黑石Blackstone（美：BX）行政總裁蘇世民（Stephen Schwarzman）表示，旗下不能買賣的房地產信託基金（REIT）出現690億美元（約5382億港元）的贖回，主要由於投資者在波幅市中受挫，而非不滿基金的表現。

道指步入「技術性牛市」　大摩：目前仍是熊市、另教路買貨次序【下一頁】

黑石股價自12月1日以來累跌15%，主要由於黑石首次限制旗下針對高淨值客戶的房託基金贖回，而有關房託基金佔黑石盈利約17%。除房託基金外，黑石其他針對高淨值客戶的基金也出現贖回潮，其500億美元的非交易業務發展公司已達到預設贖回限額，但暫未有限制提款。

蘇世民指，個人投資者受到亞洲流動性緊縮的打擊尤其嚴重，恒指急轉直下，許多人不得不靠借貸來補倉，增加財政壓力。

蘇世民：若利率向下　所有房地產資產的價值都會上升

「若你有孖展債務，而當市場下跌40%時，你可以想像那些投資者會如何，當全球（流動性）正在大幅收緊時，大家便會恐懼。」蘇世民強調，贖回不等於投資者不滿意房託基金表現及其回報。

蘇世民稱，若利率向下，所有房地產資產的價值都會上升，所以黑石正為此做好準備。「當聯儲局暫停加息，或有其他事件加強市場信心，帶動房託基金表現轉好，相信投資者會將資金重投有關領域。」

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編輯：陳韻妍

美股 基金 贖回 恒生指數 加息 孖展 美國聯儲局 亞洲

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