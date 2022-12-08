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業主睇淡後市　SSD期滿沽朗城滙兩房　帳面虧蝕49萬離場

股樓投資 17:59 2022/12/08

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美聯物業徐君寶表示，元朗朗城滙2座中高層D室，實用面積約484平方呎，屬兩房間隔。買家心儀單位鄰近港鐵朗屏站，交通便利，市場持續加息，業主睇淡後市，滿三年即放售減磅，蝕讓離場，以782萬沽出單位，折合實用呎價約16,157元。

原業主2019年831萬元購入上述單位，持貨逾3年，SSD期滿鬆綁沽貨，帳面虧蝕49萬元，物業期内下跌約5.9%。

延伸閲讀【有相睇】投資者移民沽天鑽兩房 三年鬆綁貨貶值96.3萬 連稅務使費料蝕逾200萬離場【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

朗城滙 美聯物業 元朗 二手市場

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劈價230萬沽　北角港運城樓價回到7年前　業主平手離場

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