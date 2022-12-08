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【防疫措施】明起檢疫令由7日減至5日　抵港人士每日快測亦減至5日

理財智慧 21:02 2022/12/08

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政府今（8日）宣布，由今日午夜起，確診者及密切接觸者的隔離及檢疫時間，將由現時的7日縮短至5日；另外，現時由外地入境抵港人士需要自行快測7天，亦將縮減至5天，但抵埗當日及第二日須進行核酸檢測的規定不變。
　　
在現行安排下，未有接種或只接種1劑新冠疫苗的確診人士須進行14天隔離，已接種至少2劑新冠疫苗的確診人士，可在取得第6天及第7天（或在其後任何連續兩天）的快速測試陰性結果後，提早完成隔離。至於確診人士的密切接觸者須進行14天檢疫，但已接種至少兩劑新冠疫苗的密切接觸者，可在取得第6天及第7天的快速測試陰性結果後，提早完成檢疫。

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上述提早完成隔離和檢疫的安排亦適用於生效前已發出而仍然有效的隔離令和檢疫令。

舉例來說：

  • 如密切接觸者的檢疫令第一天為12月5日，若有關人士於12月8日和9日進行的快測結果呈陰性，他們便可在12月9日完成檢疫。
  • 確診人士如隔離令的第一天為12月5日，若有關人士於12月8日和9日進行的快測結果呈陰性，他們便可在12月9日提早完成隔離，但如12月8日取得陽性結果，12月9日取得陰性結果，則12月9日仍須繼續隔離，若12月10日快測試結果呈陰性，則可在12月10日提早完成隔離。

【工作模式】疫情後辦公模式不只WFH！ 2023年12個工作模式趨勢預測【見下頁

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此外，目前從台灣或海外地區抵港的人士需要在機場抵港時及在抵港後第二天進行核酸檢測，亦須在抵港後每天進行快速抗原測試直至抵港第七天，並在每天取得陰性結果後方可外出。由明日起，有關的快速抗原測試要求會作相應調整，所有於12月2日（即12月9日為抵港後第7天）或之後抵港的人士只須按要求每天進行快速抗原測試至抵港後第5天。至於現有的機場抵港「檢測放行」及抵港後第二天強制核酸檢測安排則維持不變。

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撰文 : 陳楚琨

快速測試 隔離檢疫 防疫措施 疫苗 疫情 經濟 機場 台灣 香港

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